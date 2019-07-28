法國準人瑞級醫生！兒已退休 他仍每週工作60小時

2019-07-28 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕在法國的謝維利拉呂厄鎮（Chevilly-Larue）有位準人瑞級的醫生，謝內（Christian Chenay）生於1921年，上週剛滿98歲，身體狀況仍保持得很好，每天早上6點半起床，並持續每個禮拜工作60小時的習慣，除了在週一、週三固定看診外，每週還會排1天去「退休之家」照顧病患。

根據英國《衛報》報導，在謝內執業的小鎮住有1.9萬人，竟只有3個醫生在看診，雖然法國有著世界聞名的醫療健保，在偏鄉和大都市郊區等收入較低的地方，醫療資源短缺的問題相當嚴重。

對於偏鄉醫療人力短缺的問題，謝內醫生表示，「在鄉下有數百萬人難以獲得完善的醫療服務，我無法丟下需要看診的人就此退休」。

法國現今有超過一半的執業醫師超過60歲，甚至不少已經超過退休年紀還在工作，除了98歲的謝內以外，布列塔尼郊區也有位9字頭的阿祖輩醫生，勒門（François Le Men）一直在鄉下地方幫人看病，直到4年前才因心臟問題而退休。

時至今日，謝內同為醫生的兒子已於67歲退休，而從70年前就開始醫師生涯的謝內，仍持續為人看診治療。當被問到自己長壽的秘訣時，近百歲的謝內透露，他從不吸菸、喝酒和吸毒，並讓自己保持活力，最重要的是要懂得與壓力相處；人無法避免壓力，但能學習如何管理，記得要找時間休息，確保自己得到完全的放鬆。

對於自己高齡與健康的狀況，謝內醫生則笑稱，「我不認為年齡是種壓力，因為人有五分之一的機率無法在早上醒來」。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法