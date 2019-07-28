遭拔選美后冠 「密西根小姐」加入川普競選團隊！

2019-07-28 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕2019年「密西根小姐」朱凱西（Kathy Zhu），上週由於「政治不正確」遭拔除選美后冠後，日前在推特宣布，她確定加入「女性支持川普聯盟顧問委員會」（Women for Trump coalition advisory board），並將協助川普總統2020年成功連任，而川普的競選團隊也證實了這項消息。

根據美國《CBS News》報導，川普團隊在推特公開讚許朱凱西，是一位堅守「美國價值」的愛國人士，而本身就是川粉的朱凱西，對於自己能加入川普的競選連任團隊感到相當興奮，而她26日在密西根州的川普競選活動也坦言，公開表態自己是保守派的政治立場，比出櫃還要困難。

朱凱西上週收到美國世界小姐主辦方的通知，由於她在2017和2018年的推特推文，涉及伊斯蘭教限制婦女，與黑人社區的槍枝暴力，被主辦單位認定不符合良好形象，因此撤銷密西根小姐的冠軍頭銜；對此朱凱西則回應，那些攻擊且指責她有「種族歧視」的人，才是真正在消費這個詞。

儘管因「政治不正確」遭到非議，朱凱西則表示，未來她不會再參加世界小姐選美比賽，自己被褫奪后冠只是因為偏見，未來她會繼續堅持自己的價值觀。

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