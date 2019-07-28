反送中》婆婆快走！ 老人院疑遭港警催淚彈煙霧波及

香港昨（27）日元朗遊行，警方於一老人院附近施放催淚彈，今（28）日則有網友爆出一催淚彈煙霧進入老人院的影片，更有網友拍到煙霧並非從門窗進入，而是由冷氣機抽入室內。（圖擷取自臉書「Lam Yik Fei」）

2019-07-28 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕香港昨（27）日元朗遊行再爆警民衝突，警方於一間老人院附近施放催淚彈，媒體隨後致電詢問，院內職員表示院所暫時安全；不過，今（28）日則有網友爆出催淚彈煙霧瀰漫在院內的影片，但有網友拍到煙霧並非從門窗進入，而是由冷氣機抽入室內。

綜合媒體報導，昨日大批民眾前往元朗遊行，港警於安樂路施放催淚彈，一枚催淚彈擊中路旁的遮雨棚，波及旁邊的老人院，媒體隨即致電院方，職員表示院所暫時安全，警方當時強調催淚彈並未射向老人院。

不過，香港民運領袖黃之鋒則在臉書貼出一段影片，質疑警方「澄清」催淚彈沒有射中老人院是否屬實。根據臉書社團「香港突發事故報料區」，有網友貼出影片證明，催淚彈煙霧的確有進入室內，影片當中，也傳出老人陣陣的咳嗽聲，且有人趕緊逃離窗邊的情況，疑似有職員呼喊「有煙！有煙！有煙進到裡面啦！」。

此外，也有網友拍到照片，可以看出煙霧從冷氣機裡進入室內，網友發文表示，「相信這就是流傳老人院影片發生的地方」、「關窗沒有用，冷氣機抽入室內」，引發港人高度關注。

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