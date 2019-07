美眾院外委會主席：港警暴力玷污香港國際聲譽

2019-07-28 14:47

〔即時新聞/綜合報導〕香港昨(27)日「光復元朗」遊行,出現警方暴力清場、流血衝突不斷,對此,美國眾議院外交委員會主席恩格爾(Eliot Engel)於昨晚發布聲明,直言「警方過去幾週的暴力行為,玷污了香港的國際聲譽」。

據美國眾議院外交委員會官網和推特,在元朗昨晚發生衝突時,恩格爾發表聲明呼籲香港政府應維護其對法治的承諾,他表示,中國不僅對將香港示威者的反應激烈,更將他們描述成受到外國勢力影響、忘恩負義的搗亂者,在在顯示中國共產黨試圖蠶食香港的自由和人權。

恩格爾也指出,這些抗議活動起源於香港對《逃犯條例》修正案的回應,但這些不滿的情緒也清楚反應了香港政府與人民之間的期望有很大的脫節。他最後呼籲,希望香港政府能採取一切措施,盡快、正面地解決這些問題。

Beijing’s increasingly harsh responses...further sheds light on the Chinese Communist Party’s continued attempts to chip away at the freedoms and rights that make #HongKong unique. #HongKongProtests https://t.co/a0cHeEyDXO