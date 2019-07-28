反送中》警向記者射催淚彈致傷 港攝影記協表示遺憾

2019-07-28 13:37

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾日前欲發起「光復元朗」遊行，遭警方反對。大批民眾遂於昨（27）日到元朗地區「旅遊」，卻在晚間演變為大規模警民流血衝突，甚至有記者遭警方直射催淚彈而受傷。香港攝影記者協會對此表示遺憾，呼籲警方與港府應審視警權問題。

香港攝影記者協會今（28）日凌晨於Facebook粉絲專頁發表聲明表示，連同昨日元朗衝突在內，警方在過去多次大型示威行動中，都有以武力針對記者，或者阻礙記者採訪的狀況發生。協會對此表達遺憾，並促請警方和香港政府審視警方權力問題。

聲明指出，昨日警民衝突期間，警方多次向只有多名身穿反光衣的記者所站位置投擲催淚彈，致使催淚彈在記者近距離位置爆開。此外，亦有一名《香港商報》攝影記者被警方施放的催淚彈擊中手部，致中指受傷。

聲明亦指出，一名《香港電台》記者在攝錄示威者遭員警制服的過程時，被其他員警無理地推開，並稱「不要擾亂，我們在執行職務，讓開」。隨後將該名記者推離現場，阻礙採訪。

聲明最後表示，衝突中亦有部分示威者以記者作掩護，在記者身後向警方投擲雜物，此舉將使記者處於高度危險位置，協會同樣表達遺憾，並呼籲各方冷靜。





日前亦有記者遭催淚彈射中 手臂三度燒傷

香港城市大學校園媒體「城市廣播」，今日凌晨PO出一名編輯委員會記者手臂遭催淚彈直接射中的照片。由相片可見，該名記者的傷口已發炎含膿，且傷口周圍皮下嚴重瘀傷。

城市廣播貼文表示，21日警方於香港上環地區清場時，該記者遭催淚彈射中，驗傷報告指出其手臂有三度燒傷情形，且一週過去後，該記者目前手臂活動時仍感到痛楚。貼文指出，該記者曾希望控告警方，但因無法支付龐大法律費用，目前考慮以索賠方式追討警方責任。

城市廣播回覆《明報》記者詢問時表示，該名記者目前情況尚好，強調會保留追究權利。

一名香港「城市廣播」記者遭催淚彈直接射中手臂，造成三度燒傷。（擷取自「城市廣播 City Broadcasting Channel （CBC）」臉書粉絲專頁）

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