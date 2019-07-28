怕被報復？香港中聯辦前連夜架水馬

2019-07-28 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭進入第8週，昨晚「光復元朗」示威即使申請未准，還有近29萬港民上街示威，深夜再爆警方武力清晨致23人輕重傷，今日，警方只批准遮打花園的集會，未准遊行案，但港府憂民眾仍舊上街，傳出西區警署及中聯辦外已經從凌晨2點多就開始架設大型水馬、加磚附近行人道地磚等，以防示威者衝襲。

綜合港媒報導，今日香港原本申請從至中山紀念公園的遊行，不過未獲警核准，而警方只核准今天下午3點在遮打花園的集會，即使申請人上訴仍被駁回。

今天凌晨，被視為可能抗議重點的西區警署及中聯辦，辦大室大樓外，已架設2米高大型水馬、工人漏夜加固行人道地磚，以防成傷人磚頭，警署並移走中港道行人路上的鐵欄，防示威者衝擊。

元朗衝突發現公安帽 中聯辦指惡意造謠

香港連續反送中抗爭行動，連爆多起警民流血衝突，外界及港民懷疑背後有中聯辦操控，尤其是721元朗白衣人無差別攻擊市民更被認為是中聯辦在背後下黑手，讓港警勾結黑幫鬧事，昨晚「光復元朗」的行動中，警方再度武力清場，民眾發現現場的私家車上疑是香港中聯辦新界工作部副部長「葉虎」的車子，車上有「武士刀」、「鐵管木棍」、以及疑似「中國公安帽」，消息傳出香港社群一片嘩然。

今日凌晨，中聯辦發消息自清，指「當日于元朗非法集會現場發現的私家車及車上物品與香港中聯辦新界工作部無關，對有關惡意謠言表示強烈譴責」，否認該車是葉姓員工所有，宣稱是網絡謠言「並借機進行惡意炒作，內容張冠李戴、荒唐透頂」，還強調保留法律追究的權利。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法