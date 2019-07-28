歐洲創紀錄熱浪北移 北歐國家出現熱帶夜晚

2019-07-28 02:44

〔中央社〕瑞典氣象水文研究所（Swedish Meteorological and Hydrological Institute,SMHI）今天表示，歐洲創紀錄熱浪北移，北歐國家正經歷氣溫飆升，部分地區出現「熱帶夜晚」。

挪威氣象單位發推文表示，挪威北部拉克斯佛斯（Laksfors）今天出現攝氏35.6度高溫，追平內斯比恩（Nesbyen）於1970年創下的全國最高溫紀錄。

在瑞典境內，最極端熱浪直接撲向最北端。最北城鎮馬庫斯溫沙（Markusvinsa）26日出現攝氏34.8度氣溫，是瑞典全國各地今年以來最高溫。

SMHI氣象學家約珀蘭（Jon Jorpeland）告訴法新社：「那是自1945年以來最北地區的最高溫，也是歷來第3高溫。」

瑞典多個地區本週稍早經歷「熱帶夜晚」，意味整夜氣溫維持在攝氏20度以上。

約珀蘭指出，瑞典南部氣溫未如此極端，且瑞典境內一年當中有幾天出現攝氏30度高溫並無不尋常，即使當前氣溫已在平均溫度以上。

SMHI也發布21個省當中有15省，8月可能缺水警訊。

挪威氣象研究所（Norwegian Meteorological Institute）今天表示，其他北歐國家也感受到熱浪來襲，挪威南部20個不同地點出現「熱帶夜晚」。

瑞典、挪威和芬蘭已發布熱浪警報，芬蘭警方本週稍早前甚至警告汽車駕駛，小心別撞上麋鹿，因為愈來愈多麋鹿穿越道路，尋覓水源解渴。

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