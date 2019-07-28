香港示威遊行未平 歐媒關注嚴重挑戰北京

2019-07-28 00:46

〔中央社〕香港修改逃犯條例引發的反送中風潮持續擴大，今天香港市民另發起「光復元朗」遊行，歐洲媒體認為國際金融中心香港已陷入嚴重危機，對中國共產黨統治者帶來嚴重挑戰。

繼7月26日約有2500位香港航空界從業員聚集機場，播放警民衝突的新聞片段，今天香港民眾更發起「光復元朗」遊行，稱近29萬人上街，示威者晚間與警方在西鐵元朗站對峙，警方強勢驅離，有示威者中彈倒地，受到歐洲媒體關注。

比利時晚訊報（Le Soir）今天以圖文方式報導香港防暴警察向民眾發射催淚彈，說明這是香港市民抗議上週有民眾遭遇不明人士襲擊後的最新示威活動，民眾蜂擁至元朗地鐵站及鄰近街道，大批警力到場，許多商店關門。

報導引述一名參與遊行者表示，這不是非法聚會，他是以個人身分來表達想法，另一位參與者則說前來抗議，是因為她想表達「我們並不害怕」。

比利時自由報（La Libre）除報導今天的「光復元朗」遊行，更指出身為國際金融中心的香港近期已陷入嚴重危機，除了民眾發起對政府的巨大和平抗議外，也有激進的抗議者與警察爆發衝突。

自由報進一步說明，民眾抗議活動源自拒絕修改逃犯條例，認為這將允許異議人士等引渡至中國，隨後民意訴求擴大至更廣泛的民主改革要求，包括實行真普選。

歐洲新聞台（Euronews）7月26日新聞則指出，包括機場群聚事件以及今天在元朗的大型抗議活動，顯示自1997年回歸中國的香港已捲進嚴重的政治危機，而近月餘來愈來愈激烈的抗議活動，是對北京的共產黨統治者一項嚴重的挑戰。

香港自6月9日起因反對港府修訂逃犯條例而發起「反送中」遊行，百萬人上街造成國際矚目，此後先後爆發多次大型反修訂逃犯條例的示威集會。

香港特首林鄭月娥7月9日表示，「逃犯條例」修例工作完全失敗，修訂草案已經「壽終正寢」，但迴避民意的態度無法平息民怨，7月21日晚間一批穿著白衣的男子以木棍無差別襲擊在元朗西鐵站的乘客造成數十人受傷，警方被指責未保護市民又引發事端升級。（編輯：劉學源）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法