反送中》疑遭港警催淚彈波及 記者中彈痛苦倒地

2019-07-27 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中「光復元朗」遊行今（27）日展開，晚間7時警方在元朗西邊圍村施放催淚彈，落入記者群中央。有記者疑似遭不明彈種正面擊中，痛苦倒地。

綜合港媒報導，元朗遊行約至下午5時起，警方開始發射催淚彈，進行清場驅離。晚間7時西邊圍村傳出警方催淚彈落入媒體群中，一名記者疑似被不明彈種擊中，痛苦倒地後向旁人手指胸前，又因催淚瓦斯影響咳嗽不斷。

截至晚間9時許，警方逐漸往市中心推進，在多個警民對峙前線頻繁發射催淚彈，打算從三面包抄示威者。

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