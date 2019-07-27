恐怖！中共誘騙教會家屬來韓「假示威」 誘使反共者入獄

2019-07-27 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國大力打壓宗教，被中共視為威脅的基督教新興教派「全能神教會」，今（27）日又傳出中共誘騙全能神教會難民家屬，到韓國首爾舉行針對該教會的示威活動，目的其實是讓「反共者」回到監獄。

長期揭發中國迫害人權內幕的《寒冬》雜誌今日刊文揭露這起「尋親團騙局」。親共分子吳明玉執行中共國安部門指示，再次在韓國首爾發起假示威活動，並利用家屬「誘騙反共者」回家（即進監獄）。

報導指出，吳明玉對外表示，家屬來韓國「尋找失蹤的親人」，事實上，沒有人失蹤。在假示威活動期間，全能神教會的難民重申3點「中共迫害」聲明。

聲明第1點，我們在中共迫害下，被迫流亡韓國，並找到我們再國內的親人，給他們洗腦，或以他們工作、養老金、孩子上學、就業要挾、誘騙他們，讓他們以「尋親」逼我們回中國，我們對此強烈抗議。

聲明第2點，如果家屬以「正當」形式找我們，在保證安全的前提下，我們隨時可以與家屬見面，但若以這種示威鬧事形式要求見面，編造發布假新聞毀損我們名譽、信仰、教會，我們拒絕見面。

聲明第3點，此次示威期間對方拍攝的任何視頻、照片，不許他們在任何報刊、雜誌、書籍、網路媒體上使用，否則我們將採取法律措施追究相關人員責任。

對此，幾位基督徒透露，在與家人談話過程中，一舉一動都受到中共監控，甚至這次假示威活動，家人必須遵照中共和吳明玉指示行動，否則根本不可能見到他們。

信徒強調，中共警告逃亡到海外的全能神教會信徒，他們被24小時嚴密監視，永遠逃不出中共的手掌心。

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