反送中》元朗遊行驚見白衣惡煞武器「藤條」 民眾包圍可疑轎車

2019-07-27 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中「光復元朗」遊行今（27）日展開，破萬人自發上街抗議。晚間7時許警方持續向示威者推進，欲前後包抄示威隊伍；示威者不斷高喊「光復香港、時代革命」的口號，更有眼尖示威者發現路邊黑色自小客車中放有多根「藤條」，引發眾怒。

綜合外媒報導，香港「光復元朗」遊行進入夜晚，警民持續對峙。晚間7時許警方持續向元朗市中心推進，欲從南邊圍村、西邊圍村兩側前後包抄示威者，光西邊圍的警力就超過200人。

報導指出，示威者不斷高呼「光復香港、時代革命」口號，附近谷停街一帶有傳出大批黑衣人試圖圍堵警車、拆除警車窗戶的圍欄，後遭20餘名警察驅離。

另外有眼尖示威者在元朗西鐵站附近，發現路邊一輛黑色自小客車上放有多根「藤條」，與上週元朗暴力事件的犯案武器相同，引起眾怒，該車輛目前已被民眾包圍。

香港政府新聞處表示，警方驅離行動持續進行中，香港特警「速龍小隊」也繼續跟隨著警方隊伍推進。

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