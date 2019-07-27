王丹籲港府禁止暴力 嗆聲中國：全世界的忍耐有限度

2019-07-27 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動持續進行，港民今號召前往元朗地區，抗議721的警黑合作，讓中國民運人士王丹除發文表達敬佩，更嗆聲中國、港府勿再使出暴力行為，全世界的忍耐是有限度的。

據王丹臉書發文表示，他認為，今天將前往元朗示威民眾的勇氣不下於三十年前的北京學生和市民，他對此表達敬意，及無比的揪心。他直言，有人說，不要去示威，就不會出事，道理當然不是這樣的；如果今天大家不站出來，未來的香港，就會徹底被黑社會統治，如果不反抗，香港從此不再有安全可言。王丹表示，愛香港的人，都不會忍心看到香港陷入「白色恐怖」。

王丹於內文寫道，拜託大家一定不要分散、要集體行動，努力確保每一個人安全。他表示，期待活動可以平安進行，也說道若以群眾運動的經驗出發，越多的人站出來越好，因為人越多，大家越安全。

他最後則喊話，希望北京和港府知道，「全世界的忍耐是有限度的」。王丹強調，香港是個國際都市，備受國際關注，今天如果再出現政府縱容黑幫毆打民眾的暴力事件，必將令國際社會不能不有所行動。他繼續嗆聲表示，中共要想清楚，如果今天再次下黑手，不僅不能平息香港事態，只會陷入更大的困局；香港，會成為你們更大的麻煩。他更揚言，這個世界，絕對不是靠暴力可以維持統治的，「今天，全世界都在看，看香港會怎樣，所有的示威參與者，期待你們平安歸來！」

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