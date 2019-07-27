中國國防白皮書稱軍費遠不及美國 美方舉3點打臉

2019-07-27 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院日前發布《新時代的中國國防》白皮書，堅稱中國的國防開支遠不及美國，對此，美國官員與專家分別從從3個角度分析並提出證據，打臉中方的說法。

根據《美國之音》報導 ，中國國防白皮書中列舉多項數據指出，比較美、中公布的軍費開支總量，2017年中國國防費用不及美國的4分之1；若按2012至2017年軍費佔GDP比重，中國年均比重約為1.3％，低於美國的3.5％；至於人均軍費，2017年中國這項數值約為750元人民幣（約新台幣3400元），僅為美國的5％。

對此，美國國防部主計長諾奎斯特（David Norquist）表示，在分析此一數據並提出結論時，首要考慮的是經濟學的「購買力平衡」概念，他認為，衡量到物資與人力價格，美國與中國軍費的帳面差異無法直接對等比較，且由於美方採取志願入伍制度，用於支付人力的經費自然遠高於中國。

美國國防智庫蘭德公司專家何天睦（Tim Heath）則認為，中方在軍費開支方面仍不透明，他在細翻本期白皮書後發現，中國公布的國防開支缺漏了「國防研發」與「武器添置」部分重要項目，這兩大項目在軍費所占比例相當可觀。

此外，國際專家過往審查美國龐大國防開支時，常將一大部分原因歸於美國在全球各地維護安全秩序上，遠較其他國家承擔更大責任，綜合各項因素，專家認為，中國的軍費與美國並非相差甚遠，甚至有一部分評論認為前述兩國的國防開支大致相同。

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