韓國世界游泳錦標賽開趴 驚傳夜店倒塌多名運動員受傷

2019-07-27 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕在韓國光州廣域市舉行的2019年世界游泳錦標賽即將落幕，許多運動員前往夜店開趴狂歡，孰料2層樓高的建築物竟突然倒塌造成多人受傷，另有2名南韓當地人死亡。

《路透》報導，韓國消防官員透露，夜店是在今天凌晨2時（台灣時間凌晨1時）發生倒塌意外，傷者當中包括9名世界游泳錦標賽的運動員，但9人傷勢都不嚴重。

據了解，9名受傷運動員有4人來自美國、2人來自紐西蘭，荷蘭、義大利和巴西則各有1人，傷勢包括瘀傷或手腳割傷等等。

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