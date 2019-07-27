美宣布出售F16相關設備了！但不是台灣而是這國家...

2019-07-27 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國國國防部旗下的國防安全合作局（DSCA）26日公布聲明指出，美國國務院決定批准向巴基斯坦出售F-16戰機，並且通知國會這項可能的銷售計畫，估計費用為1.25億美元（約新台幣39.8億美元）。

綜合媒體報導，巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）日前在美國進行為期3天的訪問，期間與美國總統川普會面。伊姆蘭汗訪美結束後幾天，這項F-16戰機出售案獲得美國國務院批准。

國防安全合作局的聲明指出，巴基斯坦政府要求繼續提供技術支援，美國政府和承包商將提供後勤相關支援，以支持巴基斯坦的「F-16和平驅動計畫」，這項潛在的軍售案將透過持續派駐美國人員全天候持續監控戰機的最終用途，以確保美國的技術，有助於美國的外交政策和國家安全。

美國聯邦眾議院外交委員會共和黨籍首席議員麥考爾（Michael McCaul）先前透露，他預計國會很快就會收到行政部門向台灣出售數十架F-16V戰機的通知，屆時他將給予大力支持。

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