京都動畫縱火案傷痛未平 日屁孩惡作劇朝人「噴火」引眾怒

〔即時新聞／綜合報導〕日本出版社集英社21日在幕張展覽館舉行「JUMP勝利嘉年華」活動，期間一名男子疑似手持瓦斯罐和打火機，朝另一名男子後腦勺「噴火」，而一旁錄影的同夥事後將影片傳上推特，引發網友眾怒。有人痛斥：「京阿尼事件（京都動畫縱火案）後，在這麼大的活動會場一邊笑著做這種事的危險人物，絕不能放著不管。」
影片中，一名黑衣男子疑似被其他2名男子胡鬧，其中一人先是用身體不斷擠壓對方，雖然黑衣男隨後用手推開，但另一名男子此時卻悄悄走到身後，拿著類似瓦斯罐和打火機的物品，朝黑衣男的後腦勺噴出火焰，行為舉止相當危險。事後，黑衣男向身旁的警衛搭話。
該影片原先是由同夥人從旁拍攝後傳上推特，後來自刪後被其他網友存檔廣傳。一名另外上傳影片的網友表示，絕不能放著危險人物不管，「如果過程中燒到其他東西的話，說不定會造成死傷。若連瓦斯罐都起火爆炸的話呢？就算沒有出現傷患，如果啟動警報器造成活動中止，也是相當大的損害。完全不是什麼笑笑就能過去的事情。」同時，底下也有許多網友紛紛表示支持，要求警方出面處理。
綜合日媒報導，此活動約有1.5萬人到場參加，目前警方已展開相關調查，而集英社表示，下一場活動將會針對安檢問題進行改善。
ビクトリーカーニバル？で人に向けて火炎放射する動画。— atama556 （@atama556） 2019年7月21日
投稿者ツイ消ししてたから再アップ。
京アニの事件の後にこんな大きなイベント会場でこんな事を笑いながらする危険人物を放置してはいけない。#ビクトリーカーニバル#拡散希望RTお願いします pic.twitter.com/VKb5GDNhHV