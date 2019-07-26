京都動畫縱火案傷痛未平 日屁孩惡作劇朝人「噴火」引眾怒

2019-07-26 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕日本出版社集英社21日在幕張展覽館舉行「JUMP勝利嘉年華」活動，期間一名男子疑似手持瓦斯罐和打火機，朝另一名男子後腦勺「噴火」，而一旁錄影的同夥事後將影片傳上推特，引發網友眾怒。有人痛斥：「京阿尼事件（京都動畫縱火案）後，在這麼大的活動會場一邊笑著做這種事的危險人物，絕不能放著不管。」

影片中，一名黑衣男子疑似被其他2名男子胡鬧，其中一人先是用身體不斷擠壓對方，雖然黑衣男隨後用手推開，但另一名男子此時卻悄悄走到身後，拿著類似瓦斯罐和打火機的物品，朝黑衣男的後腦勺噴出火焰，行為舉止相當危險。事後，黑衣男向身旁的警衛搭話。

該影片原先是由同夥人從旁拍攝後傳上推特，後來自刪後被其他網友存檔廣傳。一名另外上傳影片的網友表示，絕不能放著危險人物不管，「如果過程中燒到其他東西的話，說不定會造成死傷。若連瓦斯罐都起火爆炸的話呢？就算沒有出現傷患，如果啟動警報器造成活動中止，也是相當大的損害。完全不是什麼笑笑就能過去的事情。」同時，底下也有許多網友紛紛表示支持，要求警方出面處理。

綜合日媒報導，此活動約有1.5萬人到場參加，目前警方已展開相關調查，而集英社表示，下一場活動將會針對安檢問題進行改善。

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