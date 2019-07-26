這睡帽賣2千？ 加女稱自己發明的 黑人怒：我祖先戴很久了

2019-07-26 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大企業家林登博（Sarah Marantz Lindenberg）創立的睡帽品牌「NiteCap」在網路上引起軒然大波，只因她聲稱自己發明了「絲質邦尼特帽」（Bonnet）且標價加幣98元（台幣2310元），引來各界批評，更有非裔社群怒轟：「我老祖宗就在戴了！」。

據《CNN》報導，邦尼特帽（Bonnet）或其他絲質的睡帽早已存在數個世代，多數只要花約美金5元（台幣155元）就可以在商店買到。但是加拿大企業家林登博日前卻在訪談中，暗示她「發明」了睡帽的概念，其睡帽品牌NiteCap的絲質睡帽標價更高達加幣98元（台幣2310元），引來各界批評。

報導指出，許多女性會在就寢時或日常生活中佩戴絲質帽，以保護頭髮和肌膚不被拉扯。林登博日前接受採訪時表示，為了保護髮質和肌膚，她一開始使用絲質領巾將頭髮包住，但不是很滿意，所以「發明」了這款絲質睡帽。

網友看見訪談內容，紛紛批評林登博的說法，認為邦尼特帽或其他絲質睡帽，早已在非裔社群中流傳數個世代。隨後她在官方IG上回應表示，她很抱歉沒有考慮到「更廣泛的歷史架構」，並向所有被冒犯到的人致歉，表示會尊重他們的聲音。

林登博並沒有說明她會做出甚麼改變，網友紛紛在推特上以「#$98 bonnet」（98塊的睡帽）分享自己長輩或祖先戴睡帽和邦尼特帽的照片和故事，甚至有人貼出美國廢奴先驅哈莉特‧塔布曼（Harriet Tubman）戴著邦尼特帽的照片。

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