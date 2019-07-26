香港佔中7警失控毆人 2人獲判無罪5人減刑

2019-07-26 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕香港2014年爭取真普選的「佔中運動」（「雨傘運動」）期間，有7名警察涉嫌對前公民黨員曾健超拳打腳踢，本被判《襲擊致造成身體傷害罪》，然而警察不滿判決結果，提出上訴。今（26）日法院做出裁決，其中2人被撤罪，另外5人獲判減刑，引發輿論不滿。

綜合港媒報導，已遭上銬的曾健超，2014年10月15日在龍和道清場時，被7名員警拖至公園暗處毆打、踢踹，導致曾的臉部、脖子、肩膀、胸部等多處受傷，流出的施暴影片重創港人對港警的信任。2017年香港地方法院判決指出，1名警員以捅、踩與踢等方式痛毆41歲的曾健超，另外4人踢他，2名警察則在一旁袖手旁觀。

7名警察上訴後，今日裁決指出，5名警察從原本的2年有期徒刑，獲15至18個月減刑，另外2人無罪。警方的辯護律師曾表示，警方已連續執勤48小時，十分疲憊，身心承受巨大壓力等，法官指出，上述說詞都不能成為攻擊曾健超的藉口。不過考量到原本刑責太重，因此部分警察獲得減刑。

曾健超對判決結果非常失望，認為港人對司法制度殘存的信心可能崩潰。除了曾健超的支持者大喊「法治已死」外，香港網友也紛紛直呼「天無眼」、「沒天理」、「刑期被減但減不了你們的罪孽」。

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