天線寶寶「太陽嬰兒」長大傳當媽？網友驚呆「我們老了...」

2019-07-26 12:50

〔即時新聞/綜合報導〕經典英國兒童節目《天線寶寶》許多人的童年回憶,角色除了4隻不同顏色的天線寶寶以外,還有一個永遠帶著笑容的「太陽寶寶」,現在第一代「太陽寶寶」已長大成人,日前與新任太陽寶寶合影被誤會成「母女」,引起全球粉絲瘋傳,直呼「我老了嗎?」

綜合媒體報導,知名兒童節目《天線寶寶》,角色除了丁丁、拉拉、小波、迪西四位主角外,還有一個有著嬰兒臉蛋的「太陽寶寶」。而第一代太陽寶寶潔西卡(Jessica Smith)現在已是一位20多歲的少女,當她在9個月大的時候被節目選中參與演出,現在她正在英國舞蹈學院學習。

推特日前傳出一張潔西卡抱著一名金髮孩童的照片,被網友誤傳「太陽寶寶已當媽媽了」,但《天線寶寶》官方推特事後澄清這是假消息,那是她和新任太陽寶寶貝瑞的合照。許多網友都表示時間真的不饒人,不知不覺童年偶像都長大成人了,《天線寶寶》官方推特也表示「看到潔西卡長大,表示我們都老了!」

.@gregjames This is the original Sun Baby, Jess Smith, with our new Sun Baby, Berry! Seeing Jess all grown up makes us feel old too! ???? https://t.co/zrsHzhW0YO