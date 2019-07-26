中國又崩潰！外媒爆官員飆罵德國議員30分鐘

2019-07-26 08:37

〔即時新聞／綜合報導〕德國自由民主黨（FDP）黨魁林德納（Christian Lindner）日前率團訪問香港，先會晤民主派人士，隨後訪問北京，卻遭到官員粗魯對待。外媒報導，一位中國官員會見林德納時發飆怒斥長達30分鐘，而這與林德納在香港會見反對派代表有關。

綜合外媒報導，林德納約2週前攜自由民主黨代表團訪問亞洲12天，包括馬來西亞、韓國、日本、香港等地，但在最後一站「中方放棄了禮貌」，歡迎會上冷若冰霜，林德納遭到無理對待，有與會者透露，中國官員因香港問題向林德納吼了30分鐘。

林德納訪問中國時，多個行程被取消，後來與中共中央外聯部副部長郭業洲會面，現場氣氛冷到極點，郭業洲談到香港的情況，態度強硬譴責暴力。郭業洲並質問，如果示威者衝入北威州議會，德國會怎麼辦？他指責德國似乎支持香港的示威者、支持動亂。

林德納則回應，北威州曾發生過大學生因反對學費政策衝入州議會的事件，但政府政策做了修正，因為社會多數支持學生的主張。林德納也對香港行提出說明，他提到，香港特首林鄭月娥已意識到，送中條例已經「壽終正寢」。不過會談至此中斷，雙方甚至沒有握手說再見。

對此中國外交部發言人華春瑩24日則否認，稱德國自民黨代表團遭到粗魯對待一事「不符合事實」。

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