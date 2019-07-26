英相強生過去受訪 曾稱對一帶一路感興趣

2019-07-26 00:56

〔中央社〕新任英國首相強生過去的訪問影片最近浮出檯面，他當時說英國政府非常「親中」，對「一帶一路」也感興趣。中方今天回應，將本著合作共贏的關係，擴展包括一代一路在內的各領域務實合作。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，強生（Boris Johnson）去年1月還在擔任英國外相時曾接受「鳳凰衛視」訪問，強生當上首相後，「鳳凰衛視」23日首度播出這段訪問。

強生當時在影片中表示，英國對「一帶一路」倡議非常熱衷，對中國國家主席習近平正策劃的事情也很感興趣。

強生強調：「別忘了，英國是第一個加入亞洲基礎設施投資銀行（簡稱亞投行，AIIB）的西方國家，所以我們非常親中（pro-China），我們是歐洲最開放的經濟體。」

他表示：「我們是對國際投資最開放的國家，尤其是中國投資，像是在辛克利角（Hinkley）就有中國投資的核電廠。」

強生還透露，他的女兒之前就在中國學中文，他也認為學中文很重要。他還表示，英國很幸運，因為英國不只是從中國引進商品和企業，英國還有15萬5000名中國留學生，他們對英國和英國社會很有貢獻。

中國外交部發言人華春瑩今天對此回應，中方重視發展中英關係，願意同英方一同努力，本著互相尊重、合作共贏的精神，深化兩國政治互信，拓展包括「一帶一路」合作在內的各領域務實合作和人文交流，擴大雙邊關係的合作面和積極面，推動中英關係持續穩定健康發展。

她也表示，中英雙方應該在共同維護多邊主義和自由貿易、應對全球性挑戰方面作出更多努力和貢獻。

強生矢言將率領英國在10月31日之前脫離歐盟，但若無協議脫歐、無法和歐洲保持緊密貿易關係，又或是無法和美國達成雙邊自由貿易協定，預料將重創英國經濟。

英國可能面臨的經濟蕭條，或許將迫使強生朝東方尋找出路；不過，正在和中國大打貿易戰的美國總統川普，可能不會樂見他的英國好兄弟強生對中國釋放善意。

美國國務院網站ShareAmerica今年5月曾經推出影片，表示一帶一路倡議存在種種問題，呼籲各國「切勿陷入中國的一帶一路債務陷阱」。（編輯：徐崇哲）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法