呼應川普「送她回去」歧視言論 美餐館端出「仇外」優惠挨轟

川普上周發表針對明尼蘇達州眾議員歐瑪（Ilhan Omar）的歧視言論，川普支持者更高喊「送她回去」。「卡內薩的布魯克林英雄熟食店」更藉此推出一項促銷活動，只要說出關鍵字「送她回去」（send her back），就能立即享有免費小菜的優惠。圖為歐瑪在當地時間18日返回明尼蘇達州的住處時，受到廣大支持者到機場迎接，並獲得鼓掌歡呼：「歡迎回家！」（圖擷取自美聯社）

2019-07-25 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州克萊頓城（Clayton）當地的一間餐館「卡內薩的布魯克林英雄熟食店」（Canesa's Brooklyn Heros deli）老闆卡內薩（John Canesa）上周在臉書發文，推出一項促銷活動，只要說出關鍵字「送她回去」（send her back），就能立即享有免費小菜的優惠，明顯在呼應美國總統川普上週針對4名少數族裔背景的民主黨籍女議員所發表的歧視言論。而該店家的行徑也引起眾多網友反彈、痛批「很失望看到這樣種族歧視的言論」，該餐館隨後刪除了該則爭議貼文。當地官員卡塔蘭諾（Tuija Catalano）上周也在臉書對此發文，嚴正譴責該促銷活動。

卡塔蘭諾的該則臉書貼文指出，老闆卡內薩端出一項優惠活動，只要說出「送她回去」關鍵字，就能獲得免費小菜，更說，今天的肉丸以牛肉製成，以免冒犯我們店裡某些對豬肉「過份敏感」的酸民。似乎在暗諷穆斯林不食用豬肉的飲食習慣。

卡塔蘭諾遺憾表示，很難過看到當地餐館的這則促銷貼文，是建立在仇外情節上，她表示，我們享有對政治理念、宗教信仰，言論自由等權利，然而我們的社會不該存有如此針對特定族群的「仇恨」與「偏見」。卡塔蘭諾直言，她作為一個民選官員，同時也是一名女性和國外出生的人，不能認同這種因為反對對方的政治理念，而主張「將對方趕回去」的言論。

根據本報日前報導，美國總統川普上週針對4名少數族裔背景的民主黨籍女議員發表歧視言論，要她們「回去協助解決徹底破敗與充斥犯罪的老家」，川普支持者更齊呼：「送她們回去！」。而4人當中唯一非美國出生的明尼蘇達州聯邦眾議員歐瑪（Ilhan Omar）出生於東非索馬利亞，是一名穆斯林，她在12歲時作為難民來到美國，而後歸化為美國公民。

美國加州克萊頓城的一間餐館「卡內薩的布魯克林英雄熟食店」推出一項促銷活動，只要說出關鍵字「送她回去」（send her back），就能立即享有免費小菜的優惠。（圖擷取自臉書＿Clayton Councilmember Tuija Catalano）

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