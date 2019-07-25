反送中》承認早收到白衣人情資 警方拒向元朗傷者致歉

2019-07-25 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕21日香港元朗西鐵站發生白衣人無差別攻擊事件，造成多人受傷，甚至仍有1名傷者情況危急。香港警方署理新界北總區指揮官曾正科，今日在記者會上承認，警方在事前有收到相關情資。不過，曾正科拒絕向受到襲擊的傷者道歉。對於為什麼警方到達現場要花上40分鐘，曾正科表示，「有40分鐘那麼多嗎？只遲了39分鐘而已。」

警姍姍來遲 曾正科：遲了39分鐘而已

根據香港

「獨立媒體報導」，曾正科承認，警方當天有收到情報，也有在社交媒體及群組中收到相關訊息，而警方在晚間6點於元朗成立了行動指揮中心。曾正科表示，如果當晚警力調派得好，就可以避免情況惡化，他多次提及警方會對此作出檢討。對於遭攻擊的傷者，曾正科則是態度強硬，拒絕道歉。

對於當日22點52分先行抵達地鐵站的2名員警為何不舉槍示警，而是選擇離開現場，曾正科表示，這是為了因應近期的社會氛圍，「警察都被人打的好厲害」，所以當時員警選擇撤退並要求支援，是合理的決定。

對於大批警力在晚間23點20分才抵達現場，元朗警區副指揮官陳漢銘承認，確實比「服務承諾」的15分鐘來得遲。當被問到，為什麼遲了「8個字（意指：40分鐘）」，曾正科則反問陳漢銘，「有8個字這麼多嗎？只遲39分鐘而已。」

對於元朗及天水圍的警署為什麼拉下鐵門，警方則稱，是考量保安因素。

據港鐵新聞稿顯示，大批警力於23點15分到場，而香港警方的說法則表示，抵達時間為23點20分。另外，香港警務處規範的「服務承諾」，警方在新界區回應緊急求助電話的時限為15分鐘。而香港警方曾先後表示，接獲「首宗報案」的時間為22點41分及22點45分。

警方記者會直播影片請見

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