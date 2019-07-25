要求訂家暴法 數千俄女將家暴妝自拍照貼上網

2019-07-25 19:43

〔中央社〕為促使俄羅斯政府通過家暴防治法，數以千計俄羅斯女性紛紛在社群媒體上發布臉部塗上假血和假瘀傷的自拍照，以聲援家暴受害者。

近期連串家暴案震驚俄羅斯社會，並掀起關於俄國如何看待家暴的激烈討論。根據官方統計，1/5的俄羅斯女性曾遭伴侶暴力對待。人權人士指出，由於俄國缺乏專治家暴的法律，導致許多人暴露在危險中。

發起這場網路運動的波波娃（Alena Popova）和米楚辛納（Alexandra Mitroshina），鼓勵女性在臉部用化妝畫上割傷和瘀擦傷，並拍下自拍照分享到社群媒體，再以#號標註「我不想死」的俄文句子（#янехотелаумирать）。

其中女網友沙波迪納（Marina Sabodina）在Instagram（IG）發布一張臉部橫過一條血線的自拍照，並寫上：「我曾是家暴受害者。我知道不敢回家或害怕和所愛的人獨處是什麼感覺。」

「人權觀察」（Human Rights Watch）指出，俄羅斯法律並未明確定義家暴罪，也未提供限制施暴伴侶的保護令機制。

有些俄羅斯人歸咎政府在2017年將部分家庭暴力行為除罪化，導致家暴婦女所受保護減少。但支持政府修法的人士說，這是為了維護父母管教子女的權利，並降低國家介入家庭私事的權限。

在俄羅斯，對家庭成員施暴者只要一年動手不超過一次，最重處罰是罰款。

波波娃和米楚辛納在IG的發文，本週合計已獲超過40萬人按讚。她們在文中說，若存在適當保護措施，最近幾起家暴案原可避免。

波波娃寫道：「若國家及時介入並發出保護令，哈查杜里安（Khachaturian）姊妹的案子就不會發生。」她指的是哈查杜里安家3姊妹殺死家暴父親的案件。

波波娃和米楚辛納的發文還附上連署連結，要求制訂新的家暴法律。已有超過58萬人簽署。

根據俄羅斯智庫「輿論基金會」（Public Opinion Foundation）去年12月所做調查，55%的俄國人認為應將家暴視為刑事罪，且只有1/4民眾支持2017年的修法。

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