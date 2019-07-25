YouTuber輕生！網紅發動募款捐助心理衛生機構

2019-07-25 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名YouTuber「ETIKA」在發布一支名為「我很抱歉」（I'm Sorry）的影片後失聯，美國紐約警方經過多日搜索，在當地時間6月24日尋獲ETIKA的遺體，警方證實輕生過世，得年29歲，而另一位知名網紅PewDiePie在日前也和其他網紅共同成立募款活動，他本人也霸氣捐出1萬美元（約新台幣31萬）。

綜合媒體報導，29歲的ETIKA本名為阿默發（Desmond Amofah），自從2012年成為YouTuber後，在直播平台YouTube和Twitch上累積了80萬的粉絲，但他去年卻開始公開表明自己的精神狀況出現問題，也曾出現過輕生念頭。

ETIKA在6月中他發布了一部影片「I’m Sorry」，影片中他表明了自己受到巨大的壓力以及輕生的念頭後便消失一周，直到6月24日警方才在曼哈頓南區的南街海港（South Street Seaport）尋獲ETIKA，卻已經成了一具遺體。

事後許多實況主都表示相當遺憾，經常直播遊戲《英雄聯盟》的實況主Pokimane更是在談論此事件時痛哭失聲，而ETIKA的過世也同時提醒了許多民眾對於網紅、藝人等公眾人物面對輿論壓力的重視。

為了呼籲外界重視公眾人物面對社群壓力時的心理狀態，事後YouTube訂閱數全球第二的網紅PewDiePie也和其他網紅共同發起募款，PewDiePie本人也暖心捐出1萬美元（約新台幣31萬），募款也將全數捐給美國心理衛生機構。

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For Etika pic.twitter.com/9tIk2qThCs — ƿ૯ωძɿ૯ƿɿ૯ （@pewdiepie） 2019年7月21日

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