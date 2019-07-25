反送中》香港興起「全民戴頭盔自保」 女店員戴盔上班照網瘋傳

2019-07-25 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕「警黑」疑雲籠罩香港久久不散，21日元朗無差別攻擊後更是人人自危。近日有多人戴黃色頭盔通勤、上班，還有香港網友在網路上發起「全民戴頭盔自保」運動並指出，「香港警察已無能力保護市民，保護好自己，先拯救到香港」。

香港「連登討論區」有網友上傳照片，指今日下午在尖沙咀有4名身穿黑衣，戴黃色頭盔的學生靜坐抗議。還有網友在討論區貼出疑為知名服飾連鎖品牌「H&M」的員工戴頭盔上班的照片。該名店員在收銀台幫顧客結帳，而她的黃色頭盔上則貼著「上環36槍警黑合作」的紙條。網友表示，該公司的管理階層發現員工戴頭盔上班後，隨即要求她拿下頭盔，並強調不能有任何立場。

除此之外，日前社團臉書「香港花生友」也有人PO照，一名男子在地鐵上通勤時，也戴黃色頭盔，上面則貼著「我政治冷感，我奉公守法，我趕緊返家，不要打我」標語。

「上環36槍 警黑合作」是指721反送中遊行當晚，警方對示威者開了36槍塑膠子彈，造成多人受傷。而當晚元朗發生的白衣人無差別攻擊事件，，更造成45人受傷，但警方不但姍姍來遲，全程也未介入處理，被質疑是「警黑合作」。

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