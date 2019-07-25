反送中》港警發反對通知書 禁止727「光復元朗」行動

2019-07-25 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕香港反對修訂「逃犯條例」的「反送中」運動持續延燒，21日發生白衣人攻擊市民的暴力事件後，港人計畫27日在事發地舉行「光復元朗」行動，香港警方今（25）日發出反對通知書，表明禁止和反對星期六的光復元朗遊行。

綜合港媒報導，警方反對通知書表示，根據香港法例第245章《公安條例》第9（1）條、第9（2）條、第14（1）條及第14（2）條，警務處長禁止及反對擬在本週六（27日）下午3時半至晚上11時59分在元朗區的公眾地方舉行集會及公眾遊行。

港警表示，根據近日發生的事情，包括議員辦事處及其先人墓碑遭破壞、圍村居民反應，以及在網路上出現涉及暴力激烈言論，有理由相信遊行人士會與村民發生暴力肢體衝突，對遊行人士、村民及其他公眾人士均構成危險。

港警指出，與遊行發起人鍾健平商討時，曾要求他更改遊行路線和終點，但鍾健平拒絕，亦無提供後備路線，亦未能提供足夠糾察；基於近來於集會或遊行後發生嚴重衝突，有理由相信遊行人士的行為，可能不在鍾健平控制範圍內。

警方說若鍾健平不同意警方的反對通知書，可以向公眾集會及遊行上訴委員會上訴。鍾健平已提出上訴，相關會議在明（26）日下午2時開始。

鍾健平先前已經表明，就算沒有獲得警方的「不反對通知書」，遊行仍會繼續進行，更表示自己會為遊行負責。

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