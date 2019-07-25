中國傳高規格追悼李鵬 江澤民「健康允許」會出席

2019-07-25 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕「六四劊子手」91歲中國前總理李鵬，22日深夜11時11分在北京逝世。《博聞社》繼昨日刊文指出中國國家主席習近平重要智囊王滬寧下令嚴禁慶祝活動、封殺敏感詞後，今再引述中南海知情人士說法，指將高規格舉行李鵬追悼會，前任領導人江澤民等中共元老，若健康狀況允許應會出席，不過最終出場名單、順序仍在確認中。

《博聞社》報導，中南海知情人士表示，追悼會不僅是中共政壇另一政治形式，也是十分重要的政治生態，並強調絕非「通常意義」的告別式，即便在內憂外患下，其地位「遠勝一場中南海最重量級的內部會議」。

報導指出，中南海知情人士提到，中南海核心智囊和御用團隊、中辦與國辦正緊急籌備高規格的追悼會，不過並未明確回應江澤民是否會現身，僅稱江澤民、朱鎔基、胡錦濤及溫家寶等人，若健康狀況允許應該都會與會，至於習近平在內的現任中共7名常委、副主席王岐山，則肯定將會全數出席。

報導提到，中南海知情人士提及，最終的出席名單、出場順序與詳細流程，仍待官方反覆評估後，再由習近平做最後確認。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法