疑新型彈道飛彈！北韓飛彈飛行近700公里 南韓發現異狀

2019-07-25 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕北韓今（25日）晨於該國東部的江原道元山（Wonsan）一帶發射2枚不明飛行物體，初步分析參數顯示，第一枚飛彈飛行430公里、第二枚飛彈飛行690公里，飛行高度都達50公里，其中第二枚飛彈出現與不同以往的飛行軌跡，恐為新型飛彈。

據《韓聯社》 報導，南韓聯合參謀本部表示，北韓凌晨從元山發射的2枚飛行器皆為短程飛彈，飛行高度約50餘公里，第一枚飛行距離約430公里，第二枚飛行距離更達690多公里，國防官員表示，他們發現第二枚飛彈的飛行特徵與以往北韓試射的飛彈不同，疑為新型飛彈。

有專家指出，今所發射的飛彈，與5月份北韓試射俄羅斯「伊斯坎德」（Iskander）飛彈相似，可能是北韓改良過後的版本，9K720「伊斯坎德」（Iskander）是俄羅斯所研發的短程彈道飛彈，其射程短卻具有相當強悍的突破能力，俄羅斯聲稱世界上沒有系統能攔截該飛彈。

專家表示，若確定為彈道飛彈，意味著北韓再次違反聯合國安全理事會決議禁止發射彈道飛彈的限令，將面臨實經濟及商業制裁。

伊斯坎德是一種短程核能彈道導彈

美方表示另一枚飛行距離更遠。

《韓聯社》報導，

引發國際關注，南韓軍方研判，北韓發射的飛行物體是短程飛彈，已雙雙墜落朝鮮半島東部海域。

根據《韓聯社》 報導，南韓聯合參謀本部今天表示，經軍方研判，北韓凌晨從元山發射的2枚飛行器皆為短程飛彈，飛行高度約50餘公里，其中1枚飛行距離為430公里，美方表示另一枚飛行距離更遠。

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