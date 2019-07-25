分開即為生離死別！ 外媒遠赴土國揭中國迫害新疆悲歌

2019-07-25 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年迫害新疆人權的舉動，已讓當地慘淪一座巨大牢籠，然而，幸運逃至海外的維吾爾人並未就此擺脫悲慘命運，有外媒遠赴土耳其訪問當地已成聚落的維吾爾難民，揭露他們被迫與親人、故土生離死別的悲慘心聲。

長期關注並持續披露中國人權問題的《寒冬》雜誌今天刊文指出，為躲避中國政府嚴密監控與鎮壓，多年來有大批維吾爾人逃亡土耳其，特別是在中國國家主席習近平推動修憲並獲得終身連任制後的這幾年。由於同屬突厥語系，流亡土國的維吾爾族人順利獲得當地政府庇護，並在該國首都伊斯坦堡建立起一個縮小版的新疆家園。

然而，多數維吾爾難民在逃亡過程中都曾被迫與心愛的人事物分離，不僅有家歸不得，有人的親友還身陷新疆再教育營，這讓難民們在慶幸自身好運的同時始終無法展露笑容。一名育有6名兒女的難民婦女努爾古麗（Nurgul）無奈地表示，她在丈夫未亡的情況下，被迫成為「實質寡婦」。

努爾古麗受訪指出，由於中共暴政日益嚴厲，她當時毫無選擇，只得帶著3個孩子逃出新疆，但丈夫卻被關入再教育營，此後再無消息。她說，自己另外育有的3名兒女，因超出國家計畫生育政策允許的範圍無法辦理護照，在逃亡時只得託孤給新疆親戚家，「但現在應該已被送入政府孤兒院內，此生恐再無相見之日」。

類似悲劇在伊斯坦堡新疆難民社區內時有所聞，幾乎每家難民都有段悲傷的經歷，即使有人幸運地舉家逃出，對家鄉與故人的思念擔憂之情卻仍縈繞在心，這讓整個難民社群出現嚴重的「精神症狀」。考量到當前新疆局勢，難民們的心理症狀短期內恐無緩解之法。

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