帝吧網友往生不死心！ 環球時報再批香港出漢奸

2019-07-25 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中示威持續延燒，中聯辦大樓外的中國國徽甚至一度遭示威者丟雞蛋、噴墨水抗議，引起中國「帝吧」網友憤慨，揚言出征到香港「連登討論區」，不料無功而返、反而被港人肉蒐起底後「陣亡」。中國官媒《環球時報》社評今日（25日）則再次大力抨擊香港示威者，稱「香港出了一批有迷惑性的現代漢奸」。

根據中國《環球時報》一篇名為「香港出了一批有迷惑性的現代漢奸」的社評痛批，香港示威遊行的暴力舉動，西方勢力介入的影子越來越明顯，當中離不開一批漢奸的配合，例如黎智英、李柱銘，堪稱是「現代漢奸」。

該社評批評，「現代漢奸」們頻頻與美國等西方政府接觸，不僅挾洋自重，更極力展示自己遏制中國的手腕。這些人有一個野心，企圖把香港變成中美博弈的戰場，目的是使香港「一國兩制」名存實亡，走向實質獨立。

社評指出，這些「現代漢奸」打著為香港爭民主自由的旗號，比歷史上的漢奸更具有「迷惑性」，他們的旗號是從歐美借來的，後者藉口民主自由，破壞中國的偉大復興，「現代漢奸」們追求的僅僅是個人和小團體的利益，背叛的則是中華民族的大目標。

社評也批，在外國勢力的眼中黎智英、李柱銘這些人不過就是廉價的利用品，下場一定被刻在香港歷史的恥辱柱上，而在西方那邊，他們都將是過眼雲煙的孤魂野鬼。

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