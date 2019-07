美國雷神公布新反飛彈系統 影片敵軍疑直指中國！

2019-07-25 09:26

〔即時新聞/綜合報導〕美國雷神公司(Raytheon)日前公布一段新武器的說明影片,片中該武器「MAD-FIRES」可以攔阻敵軍飛彈,但更受到外界矚目的是,影片中的「敵軍」疑似直指中國。

美國雷神公司(Raytheon)表示,MAD-FIRES飛彈攔截系統是強大且價格合理的防禦武器,可抵禦反艦飛彈、無人機以及其他威脅。雷神副總裁Thomas Bussing指出,海軍正在尋求快速接近目標的尖端能力,而雷神的MAD-FIRES能提供這種能力。

《Defence Blog》 報導認為,雷神公司推出的影片中,敵軍飛機疑似為中國轟6轟炸機,敵軍船艦則疑似中國驅逐艦。中官媒《環球網》指出,儘管看起來像是單純廣告,但依照美國軍火商慣例,此舉意味著不掩飾將中國當作主要對手的想法。

Here's how DARPA's MAD-FIRES interceptor would take out multiple waves of anti-ship missiles, unmanned aerial vehicles and other threats. More: https://t.co/tyD2bkShjv pic.twitter.com/Wy4JTwhxYC