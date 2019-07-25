美售台F-16V 眾議員：預期國會很快收到通知

2019-07-25 00:46

〔中央社〕美國聯邦眾議院外交委員會共和黨籍首席議員麥考爾今天投書「外交家」指出，預計國會很快會收到行政部門針對出售F-16V戰機給台灣的正式通知，屆時他將大力支持。

美國行政部門於9日正式知會美國國會，批准2項對台「對外軍事銷售」（Foreign Military Sales），分別是M1A2T艾布蘭戰車以及可攜式刺針防空飛彈與相關設備與支援，總額超過22億美元。

麥考爾（Michael McCaul）投書「外交家」（The Diplomat）指出，台灣是美國堅定的盟友，目前正面臨侵略性日增的中共最直接的威脅。但台灣不會單獨面對這種威脅，眾院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）與他合力批准對台出售22億美元武器，向中國傳遞一個明確訊息：「不要招惹台灣」。

麥考爾指出，中共軍力超過200萬人、台灣則約27.5萬人，為縮小這個差距，美國以其軍隊、盟友、和世界各地合作夥伴使用的相同裝備協助台灣軍隊。台灣的防衛裝備不應低於可能遭遇到的對手，為此他預計國會很快會收到行政部門同意出售F-16V戰機給台灣的通知，屆時他將大力支持。

他也指出，國會同意軍售台灣只是對台灣支持的一小部分。台灣關係法今年屆滿40年，這項歷史性立法為美台關係奠定不可動搖的基礎。眾議院也通過由他提出的「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act），恩格爾也提出決議文重申對台承諾，這些法案向北京發出直接訊息，亦即美國會繼續加強與台灣關係，不懼恫嚇。

麥考爾也提到，讓中國懊惱的是，他日前與恩格爾率領跨黨派議員前往紐約與過境的總統蔡英文會晤，就雙邊關係交換意見，並探討如何加強合作以確保印太區域的和平、穩定與繁榮。他認為，美台應該針對貿易展開談判，解決長期存在的市場准入問題，讓雙邊關係更加互利。

麥考爾指出，台灣的民主是對中共的威脅，因為在中共的專制主義陰影下，證明有更好的方式。當中國試圖挑戰熱愛自由的台灣人民決心時，美國人民不會袖手旁觀，台灣是尊重人權與法治的民主燈塔，對台灣的承諾永遠不會成為和中國討論的議題。（編輯：林治平）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法