強森前往白金漢宮 半路遭抗議人士攔截

2019-07-24 23:56

〔中央社〕將接任首相的英國前外相強森（Boris Johnson）今天要前往白金漢宮晉見女王時，途中遭到「綠色和平組織」抗議人士攔截，上任之路一開始就遇到阻礙。

梅伊（Theresa May）上午在議會完成最後一次問答後，向議會告別，所有議員起立向她致敬，她感性地險些落淚。

梅伊隨後回到唐寧街10號，和丈夫用完在官邸的最後一次午餐後，出發前往白金漢宮，向女王請辭，回歸一般人身分。王室官方推特也發布聲明，表示女王已經接受梅伊的辭呈。

強森的車隊緊接著前往白金漢宮，但在林蔭道上遭到一列身穿紅色T恤的抗議人士，手牽手擋住去路。開路的警察有些錯愕，警方隨後衝上前將人拉開，排除障礙。

綠色和平組織隨後表示，攔路人隸屬他們的組織，目的是希望強森「體認到氣候變化的危急」。

強森接下來會回到唐寧街，開始上工。

唐寧街附近一早就聚集了抗議人士，梅伊稍早離開前發表簡短演說時，就有人大喊「停止脫歐」，當時站在她身旁的丈夫菲利普（Philip）還開玩笑地說：「不是我喊的。」梅伊也幽默地說：「我想答案是不。」

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