關注反送中！英超曼城訪港 球迷舉標語高唱革命歌曲

2019-07-24 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕英超冠軍曼城今天（24日）在香港大球場，和香港足球隊傑志進行友誼賽，過程中，民眾集體高唱象徵革命意義的知名歌曲《你有聽見人民的聲音嗎》（Do You Hear the People Sing），盼外界關注反送中事件。

綜合港媒報導，日前在香港「連登討論區」中，有網友號召民眾在24日港英友誼賽的上、下半場分別進行至21分鐘時，高舉反送中訴求標語，並合唱《你有聽見人民的聲音嗎》。

報導指出，球迷賽前在場外派發歌詞，球場和警方雖有明顯加強戒備，上前詢問，卻未阻止派發，惟保安稱印有反送中訴求的紙張不可攜帶入場，造成球迷不滿爭論。

賽事中，場內場外均有球迷合唱、喊口號及高舉標語，包括「反送中」、「香港加油」、「時代革命」、「立即真雙普選」等，香港康文署人員一度嘗試阻止，結果遭球迷丟擲物品，但雙方未發生衝突。

「香港眾志」創黨主席羅冠聰也到場觀賽，並在臉書提到，曼城主帥瓜迪歐拉（Pep Guardiola）曾為香港和平示威打氣，港人自然要盡「地主之誼」，在全球矚目的賽事上，表達香港人面對強權也依然頑強周旋。羅冠聰表示：「一首合唱不可能帶來任何改變，但這個行動會再次讓世界關注香港的抗爭，展示香港人的意志。香港人加油！」

球迷舉起「反送中」標語，並高唱象徵革命意義的知名歌曲《你有聽見人民的聲音嗎》（Do You Hear the People Sing）。（美聯社）

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