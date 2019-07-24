破紀錄！美對臉書祭1554億和解罰金

Facebook將成立隱私權委員會，監督Facebook及執行長祖克柏（Mark Zuckerberg ）的任何用戶隱私權決策。（美聯社）

2019-07-24 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦貿易委員會（FTC）今（24）日宣布，將針對社群網路巨擘Facebook的隱私問題，祭出破紀錄的50億美元（折合台幣約1554億元）和解罰金；同時Facebook也將終止與微軟、索尼分享好友名單資料的合作。

據《路透》報導，美國政府日前針對Facebook隱私政策展開調查，今（24）日聯邦貿易委員會以3比2的投票，同意以50億美元（折合台幣約1554億元）的罰金與Facebook和解。

報導指出，委員會認為Facebook的隱私資料政策誆騙「數千萬名」在該網站上使用臉部辨識功能的用戶，另一方面該公司也沒有告知用戶，「因安全認證需求而提供的手機號碼會被用以廣告行銷」。

根據和解協約規範，Facebook必須建立獨立運作的隱私權委員會，以監督Facebook及執行長祖克柏（Mark Zuckerberg ）的任何用戶隱私權決策。Facebook也承諾將會對第三方程式進行更嚴格的監督和審查。

除此之外，Facebook也將終止與微軟（Microsoft）、索尼（Sony）的用戶好友名單資料共享。對此，Facebook說明道，這些資料用在遊戲主機PlayStation早期版本或是其他需要同步好友名單的服務上，「這是我們的錯，我們正在修正它」。

部分民主黨議員提出質疑表示，這個和解協約將讓Facebook高層獲得「豁免權」，卻沒有加深任何對該公司經營模式的控管或限制，根本無法解決這些違規的核心問題。

對此Facebook並未正面回應，但先前曾表示該和解協約將會「從根本上改變我們運作的方式」。民主黨FTC委員喬普拉（Rohit Chopra）則表示：「一旦和解了，大眾恐怕永遠都不會知道他們到底握有哪些資訊。我們還不能夠推論這是否為正確的決定，或者50億是不是『便宜了』Facebook。」

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