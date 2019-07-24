解放軍干涉香港? 《環球時報》社論:應留屠殺或清洗「干預牌」

2019-07-24 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國是否出動解放軍「處理」香港問題是各界目光的焦點所在。中國國防部發言人吳謙今表示，會按照駐軍法第3章第14條處理「港獨」勢力。而今日中國官媒《環球時報》總編胡錫進在英文社論中表示，並不樂見以解放軍解決香港問題，不過胡錫進表示，「中國應該留一張『干預牌』在牌桌上以防萬一，像是面臨對香港愛國居民的清洗或是人道主義大屠殺的情況。」

根據中國官媒《人民日報》英文版的臉書上轉發胡錫進的社論〈當香港陷入混亂，北京應該採取行動嘛？〉，胡錫進表示，「讓駐港解放軍部隊保持香港的社會秩序？無論如何，這不是我想看到的」。

胡錫進談到，中港的政治制度不同，在基本法中載明，「駐港解放軍不應干涉香港內政」。胡錫進表示，至少在現階段以「一國兩制」讓港人治港。至於有人提議使用相同的制度，胡錫進說，這樣的社會改革會帶來更多的風險和成本。

倘若解放軍控制了香港的局勢，胡錫進表示，問題是該地區缺乏協調的機制，也沒有鞏固局勢所需的力量，激進的示威者會繼續「誹謗和騷亂」，西方國家將進行口頭譴責，帶來更多的不確定性。

胡錫進表示，北京方面所能做的，就是提供特區政府法律上的援助，並鼓勵香港警察履行職責，應對暴力示威者。

話鋒一轉，胡錫進表示，「然而，中國應該留一張『干預牌』在牌桌上以防萬一，像是大屠殺或是對香港愛國居民的清洗。」

最後，胡錫進表示，除非香港面臨極端或根本性的改變，否則北京都無須採取行動。胡錫進指解放軍，不是香港社會秩序的消防隊。

根據《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》第3章第14條，香港特別行政區政府根據香港特別行政區基本法的規定，在必要時可以向中央人民政府請求香港駐軍協助維持社會治安和救助災害。

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