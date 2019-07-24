阿聯續用華為5G 美國憂情資安全漏洞

2019-07-24 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕阿聯綜合電信（du）今（24）日表示將續用華為5G通訊設備，不受美國禁令影響，引起外界擔憂。

據《路透》報導，繼沙烏地阿拉伯官方上（6）月表示「無意排除華為產品」後，阿拉伯聯合大公國唯二電信公司之一的阿聯綜合電信（du）今日對外表示，將繼續以華為設備架構5G網路，不受美國禁令影響。

報導指出，阿聯綜合電信總裁蘇丹（Osman Sultan）對外表示，他已直接與華為討論供應鏈問題，美國禁令不會有「任何影響」。他向記者表示：「我們對於使用華為設備架設網路並沒有任何疑慮。」

阿聯連同數個美國在波斯灣的合作夥伴，部分選擇續用華為設備建設5G網路，令外界擔憂是否會成為美國情資合作網的漏洞。對此，蘇丹表示：「我們有定期自辦或官方的檢測，目前也沒有收到任何停止使用華為設備的指示。」

據悉，阿聯另一家國營電信公司阿聯電信（Etisalat），也同時使用華為設備，但並未發表任何聲明。阿聯電信管理局總監阿曼索里（Hamad Obaid al-Mansouri）向《路透》記者表示：「我們沒有獲得任何相關資訊，國家安全是另一個機構負責的。」

據《路透》匿名消息來源指出，阿聯不僅與美國共享情報，更有美軍駐紮，恐產生情資安全漏洞。部分美國官員已經對阿聯產生疑慮，阿聯卻自認能夠承擔風險。

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