全世界都看見了 美參議員：元朗無差別攻擊讓中共露出真面目

2019-07-24 22:18

〔即時新聞/綜合報導〕21日發生在香港元朗的無差別攻擊案,引起國際關注。參與連署《香港人權與民主法》的美國共和黨參議員魯比歐(Marco Rubio)23日在社交網站上表示,元朗事件顯示出,中國共產黨違反了他們在香港移交時曾做出的所有承諾,並且告訴世人,我們現在與中共做的任何協議又有多可信。

根據魯比歐在推特上所發佈的影片,魯比歐表示,「中國已經系統性的將香港的自由、民主以及政府敲的支離破碎。人民終於忍無可忍並起身抗議,至於政府當局的回答呢?當局的回答顯示出中國政府授權街頭幫派、暴徒進行組織犯罪,對示威者進行狠毒的攻擊,並且不僅僅是針對示威者,甚至包括旅客。」

魯比歐指出,「這件事情告訴我們的是一個深邃的洞見:我們正在洽談協商的中國政府和中國共產黨會授權暴徒、罪犯以及街頭幫派,去追趕無辜的人民,並且以你所見到的方式將他們擊倒。我們必須予以譴責,全世界都該予以譴責。中國政府、中國共產黨向全世界顯露出她真正的面目。」

Communist Party of #China used organized crime groups to attack protestors in #HongKong. Shows you who we are dealing with.



And fact they are violating everything they agreed to in Hong Kong handover tells you how much we can rely on them to adhere to any deals they make now. pic.twitter.com/PoqHQhcgpp