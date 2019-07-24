全世界都看見了 美參議員：元朗無差別攻擊讓中共露出真面目
列印

2019-07-24 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕21日發生在香港元朗的無差別攻擊案，引起國際關注。參與連署《香港人權與民主法》的美國共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）23日在社交網站上表示，元朗事件顯示出，中國共產黨違反了他們在香港移交時曾做出的所有承諾，並且告訴世人，我們現在與中共做的任何協議又有多可信。

根據魯比歐在推特上所發佈的影片，魯比歐表示，「中國已經系統性的將香港的自由、民主以及政府敲的支離破碎。人民終於忍無可忍並起身抗議，至於政府當局的回答呢？當局的回答顯示出中國政府授權街頭幫派、暴徒進行組織犯罪，對示威者進行狠毒的攻擊，並且不僅僅是針對示威者，甚至包括旅客。」

魯比歐指出，「這件事情告訴我們的是一個深邃的洞見：我們正在洽談協商的中國政府和中國共產黨會授權暴徒、罪犯以及街頭幫派，去追趕無辜的人民，並且以你所見到的方式將他們擊倒。我們必須予以譴責，全世界都該予以譴責。中國政府、中國共產黨向全世界顯露出她真正的面目。」

  • 魯比歐23日在社交網站上表示，元朗事件顯示出，中國共產黨違反了他們在香港移交時曾做出的所有承諾，並且告訴世人，我們現在與中共做的任何協議又有多可信。（路透）

    魯比歐23日在社交網站上表示，元朗事件顯示出，中國共產黨違反了他們在香港移交時曾做出的所有承諾，並且告訴世人，我們現在與中共做的任何協議又有多可信。（路透）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法