200萬港人示威反送中 華春瑩：中國有14億多人

2019-07-24 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾21日舉行反送中遊行，當晚港鐵元朗站發生白衣人爆打示威者的流血衝突，震驚全球。美國與英國政府一致譴責暴力，反遭中國外交部發言人華春瑩嚴詞批評，更指這場200萬人示威嗆聲的時候，「中國可是有14億人民」。

美國國務院22日發表聲明，對香港自治遭侵蝕致上關切之意，強調香港持續示威反映港人情緒，而幫派份子暴力攻擊平民、記者，尤令人深感不安，此事終將危及當地長期以來在國際事務上所享有的特殊地位；英國方面亦稱，元朗暴力事件令人震驚，強調該國將密切關注此事。

針對美英2國關注香港、譴責暴力的聲明，中國外交部發言人華春瑩23日強硬回擊，強調「香港是中國的香港，奉勸美國趁早收回他們在香港伸出的黑手」；對於英國，她更反問「英國殖民統治期間，香港居民有上街遊行的自由嗎」。

華春瑩接著話鋒一轉，提到外媒報導共有200萬人上街頭一事，她重話反嗆，相較於香港的200萬人，中國人可是有14億多，強調「包括香港在內的中國人民，都希望且有決心、有能力維護香港的安全穩定與繁榮發展」。

針對英國前港督彭定康之前表示，元朗無差別攻擊事件是香港回歸22年來最嚴重的暴力事件，華春瑩也重話回批「真實意圖昭然若揭」，她重申中方反對任何外部勢力企圖干預香港內部事務的立場，要求外界「儘早在這問題上閉嘴、收手」。

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