27歲女出遊散心竟遇害 留下8個謎樣數字含4444...

2019-07-24 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國深圳坪山一名27歲彭姓女子，16日赴陝西渭南華陰的華山風景區散心，未料19日家屬卻接到警方傳來的噩耗，稱彭女遇害身亡，且詭異的是，彭女的郭姓男友透露，女友曾在微信朋友圈發布一串數字「26824444」，對於其含義表示不清楚。據稱，案件嫌疑人已落網，詳情仍待進一步調查。

《南方都市報》報導，彭女疑因工作壓力大離職，並打算出遊放鬆。16日一大早搭車前往華山北站，下午抵達後還曾向郭男報平安，並拍仙峪景區的影片給對方看。

報導指出，不過當天晚上，郭男看到彭女在朋友圈的狀態，寫著手機掉溝裡，幸好有好心人幫忙等內容，並附上一張留有「26824444」的配圖，奇怪行徑讓郭男與彭女家人困惑不已，郭男擔心女友出狀況便致電詢問，但女友電話關機，連3天都聯絡不到人。

報導提到，沒想到郭男再次收到女友相關的消息，竟是來自警方，稱彭女遇害且已找到屍體，並已逮捕犯罪嫌疑人。隔天，郭男與彭女親友趕緊動身前往華山。

報導提及，彭女16日下榻的青年旅舍老闆憶述，當天下午5時許，彭女說要去仙峪景區，他有提醒對方景區6時就關門，現在去可能來不及，建議對方坐車，但彭女稱沒關係後便離開，之後整整兩天沒回來，他覺得不對勁因此報警。至於彭女胞弟則說，大家曾試著聯繫姐姐，以為是手機沒修好才打不通，未料竟是這種結果。

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