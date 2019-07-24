支持對台軍售 美新任國防部長就職、下月會晤安倍

2019-07-24 07:22

〔即時新聞／綜合報導〕在前國防部長馬提斯（James Mattis）於去年12月份提出辭呈後，美國聯邦參議院23日批准新任國防部長提名案，由代理防長艾斯博（Mark Esper）接任此懸缺，預計稍晚正式就職，他在先前提供給任命聽證會的書面證詞中，曾表示支持美國對台軍售。有日媒消息則指出，艾斯博可能會在8月初訪問日本，與日本首相安倍晉三會晤。

在前防長馬提斯於去年12月傳出，因為與美國總統川普理念不合辭職後，美國聯邦參議院今天以90票贊成、8票反對的壓倒性票數，通過國防部長艾斯培任命案，終結國防部長出缺長達7個月的窘境。國防部發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）指出，艾思博可能將於23日傍晚宣誓就職。

艾斯博日前在任命聽證會提供的書面證詞曾針對台海軍事平衡現況提及，中國一直未能放棄對台使用武力改變現狀，中共解放軍也持續增強在台灣附近的演習與行動，艾斯博表示他支持維持美國的「一中政策」，若他獲得提名確認，將依循台灣關係法，支持對台提供防衛軍備與服務，同時也將確保維持美方有能力抵禦任何訴諸武力，或其他包括危及台灣人民安全或社會、經濟制度的脅迫。

日本放送協會（NHK）昨日則引述知情人士指出，目前正安排艾斯博於下月6日展開為期2日的訪日行程，預估屆時也將與日本首相安倍晉三會晤，雙方可能會討論美國提出的聯盟，以確保在伊朗局勢緊張下，船隻能在荷莫茲海峽安全航行。

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