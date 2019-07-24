心碎…港年輕人哭著說「因為自己是元朗人覺得羞恥」

2019-07-24 07:11

〔即時新聞／綜合報導〕21日晚間，香港元朗區爆發暴力事件，反送中民眾甚至一般市民慘遭身穿白衣的不明人士毆打，連孕婦都難逃攻擊。對此，有一名當地的年輕居民站出來向警方喊話，淚訴「我居然會因為自己是元朗人覺得羞恥」。

臉書社團「香港小巷 HK Alleys」週一PO出年輕人喊話影片 ，他說自己在站出來之前，其實真的很害怕，怕家人會認出他，但看到那天的事件，他再也忍不住。年輕人表示，當晚他出門看是否有人需要幫忙，結果看到白衣人連小孩、孕婦都打，地上都是血，有些人大哭，有些人受傷，他遇見一名中學生，結果對方不斷發抖，一句話都說不出來。

年輕人說起原本深愛的元朗忍不住流淚，他說自己不敢跟其他人說住在元朗，「因為一想到元朗及別人的壞印象，我居然會因為自己是元朗人覺得羞恥」，他懇求警方查辦此案，情緒激動地質疑「香港怎麼會變成這樣」。

元朗年輕居民喊話原文：

我是在元朗度過中學生涯的，在站出來之前，其實我真的很害怕，因為，在媒體面前，可能家人會認得出我，可能我回到家中，態度就會不一樣，我在家裡一直沒出聲，無論面對多麼地自責也沒有出過聲，我家裡的人看TVB，我也沒有出過聲。

但是我看見昨天的畫面，我覺得自己就好像一個炸彈一樣，我再也忍不住了。

我跟其他地區的人談天時，我常常跟他們說，我住在元朗，你們來元朗玩啦，好好玩的，我帶你們四處玩四處去吃東西啦。

但是經過昨天的事情之後，我看見他，連大肚婆也打，不關事的小朋友也打，我立刻衝出去，因為現在我住在阿爺阿嬤那裡（在屯門），我立刻回去屯門站，看看有什麼可以幫忙，然後我看到發生意外的車廂，全地都是血，破爛的雨傘，一些正在大哭的人和受了傷的人，還有一些情緒很激動的人。

有一個我估計他是一個中學生，大概中一至中二左右，他一邊流下眼淚，手一邊在抖，我看見他情緒激動，於是想遞上一支水給他，他的手一直在抖，根本抓不住那支水，所以我們要主動餵他喝，他一句話都說不出來，一句完整的說話也沒有。

然後我回到家當我想睡覺的時候，當我闔上雙眼，我立刻看到那些我看過的畫面，那些拿著藤條和木棍的人，打那些市民，那些畫面當我一闔上眼，在我腦海內揮之不去，一路出現一路浮現。

我再也不敢跟其他人說我是安全的，我不敢跟其他人說我住在元朗，我整個中學生涯都在元朗，我真的很喜歡元朗，很多時候我會在互聯網跟大家說，我們元朗人又放牛了，然後別人問你是哪裡的人，我會說我是元朗人，有空我會騎牛去上學。

但是我現在說不出來了，因為一想到元朗及別人的壞印象，我居然會因為自己是元朗人覺得羞恥，因為我覺得元朗不再安全，我就沒有膽量，跟別人說我是元朗人。

所以我懇求警方嚴正處理這一件事，我以前跟朋友看見警察會主動去找他們問路，出去倒數的時候，回到西鐵站會跟他們說Happy New Year。

但是我現在再看到警察，我恐慌的心，跟見到那些穿白衫的人一模一樣，我覺得好奇怪，怎麼會變成這樣？香港怎麼會變成這樣？我一直面對著家人，是有不同的意見，但到這一刻我真的覺得不吐不快，多謝大家。

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