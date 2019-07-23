白衣人血洗元朗 中聯辦疑為幕後黑手

2019-07-23 16:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港新界元朗21日深夜發生無差別攻擊事件，《路透》、《英國太陽報》、《雪梨晨驅報》等西方媒體，均直接或間接點出白衣人即黑社會成員，而他們得以橫行霸道，與中國政府在背後撐腰脫不了干係。泛民派立法會議員以及元朗區議員黃偉賢，23日雙雙質疑，號稱「港府太上皇」的中聯辦就是幕後黑手。

黃偉賢在now新聞台《時事全方位》節目中爆料，本月初元朗十八鄉鄉事委員會就職典禮上，他獲邀出席，發言的嘉賓、中聯辦新界工作部部長李薊貽突放下手上講稿，並呼籲愛國愛港的村民不要讓「暴徒」進入元朗鬧事，「入（進）來就一定要趕他們走」。他說元朗有一班有勇氣及守護家園的居民，在場者聞言即鼓掌叫好。結果便發生元朗藍儂牆被毀、放映會被衝擊及西鐵站襲擊市民的事件。

就職典禮後，黃偉賢收到消息，稱有人於鄉村召集人手，表明如有示威者到元朗遊行，便會展開襲擊行動。但由於示威者最終沒在元朗區舉辦遊行，黃偉賢說以為事件告一段落，萬料不及白衣人前晚突然行動。據黃偉賢了解，今次事件涉及元朗六鄉，包括屏山、十八鄉、八鄉、廈村、新田、錦田，加上屯門鄉共7條鄉，參與行動的白衣人大都有黑幫背景

立法會議員朱凱廸則形容白衣人在元朗的暴行是「香港版義和團事件」，質疑中聯辦是背後指揮，在新界鄉市內找些願意去做這個「爛頭卒」（指被人送上戰場前線犧牲的卒仔）的人，還傳播假新聞稱有人會21日到元朗鬧事，以「保家衛鄉」之名行事，意圖讓流氓、黑社會製造恐懼。

朱凱迪認為，元朗事件影響110萬新界西北居民，更值得獨立調查。

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