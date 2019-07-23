反送中》香港元朗濺血遭控「警黑合作」 一次看懂

2019-07-23 16:10

〔中央社〕香港21日爆發元朗襲擊事件，大批疑似黑社會背景的白衣人衝入新界西鐵元朗站攻擊反送中示威者與無辜市民，造成45人輕重傷。警方事後遭控不作為，事件廣被質疑是「警黑合作」。

一、警方事先不作為：

21日下午即傳出元朗有白衣人聚集，在各酒樓吃飯會師，多人手持藤條、標語宣稱要「保衛家園」。許多市民打電話報警，指有黑社會聚集要鬧事，警方卻稱怕就不要上街，事先沒有任何佈防行動。

二、警方姍姍來遲：

白衣人當晚衝入新界西鐵元朗站攻擊反送中黑衣示威者並波及多名無辜市民，許多人報案，但其間有1.5小時未見警方前來。根據影片顯示，後來僅有兩名制服警員出現，但見現場情況即離去。

影片顯示，警方後來增派人力到元朗站現場，遭反送中示威者抗議而退去。後來白衣人掀起港鐵放下的鐵柵欄，再度衝入元朗站猛烈襲擊示威者，也不見警方處理。

三、警方未現場取締白衣人：

白衣人襲擊元朗站後，22日凌晨退到南邊圍村聚集，他們多人戴頭盔、口罩還手持木棍、鐵條，看到媒體拍攝還爆粗口警告。但在場鎮暴警察沒有任何取締、驅離動作；還有警官與白衣人有說有笑，拍對方肩頭說不用擔心。

四、警方放任白衣人離去：

元朗襲擊事件傳出引發社會震怒，有一批黑衣人前往元朗反制白衣人。大批警力22日凌晨前往進行封村調查，但被媒體拍到至少讓兩批白衣人穿越封鎖線離開，還有警察開路讓載著白衣人的車輛離開，現場沒有拘捕任何人，顯與處理反送中示威者的態度大相逕庭。

對此，警方事後解釋稱，21日晚上10時41分，接到電話報案指元朗西鐵站有刑事恐嚇案件發生，隨即派出一輛巡邏車到現場。由於警力及裝備未足及應付現場眾多人數，兩名警員經考慮後，向上線匯報要求增援，警方隨後派出配備裝備的巡邏車前往現場。

警方並稱，事後調查發現，參與打鬥白衣人進入南邊圍村，有超過百名黑衣人到場與村民紛爭，警方前往控制現場，確保沒有暴力之後，由負責刑事調查的警員到場調查；因為暫時不能確定村內人士有無參與打鬥，所以沒有任何拘捕行動，但事後會全力調查。

根據最新消息，香港警方目前拘捕6名涉案白衣人，他們多具有黑幫背景。

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