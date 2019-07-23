外媒再曝新疆悲歌 探親訪友先申請、逾時未離恐被捕

2019-07-23 16:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國迫害新疆人權，惡行罄竹難書，外媒披露當前的新疆堪比一座巨大牢籠，居民們受巨網所困，就連出門訪友甚或是外出旅行都必須提早向政府登記，一旦超時未歸將立即受警方盤查、驅離。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今天刊文指出，中國政府在新疆落實極重度監控，無處不在的監視網審查人民的一舉一動，舉凡言論、行為甚或是穿著都看在當局眼中。當地居民透露，除了在家中與工作場所近乎荒謬的限制性要求外，政府現更擴大限制他們外出或接待來訪者。

報導指出，新疆民眾在家會客或是外出訪友，只要自身或來訪者不是當地人士，就必須先行登記；若離開該區探親或辦事，則需先呈報，待當局批准並核發許可證明後方可成行，民眾外出期間更須把具有效力的核可證明隨身攜帶，否則將惹上麻煩。

對於已遷居外地、原籍新疆的民眾，本應單純的返鄉探親旅行也充滿重重難關，當局在接獲返鄉申請時，會先對民眾信仰情況進行盤問，要求提供工作單位主管、現居地區管理人員的姓名，以及轄區派出所長官的電話以供查核。

此外，警方在返鄉者抵達當地時會再加以盤查，透過特殊設備檢查其手機是否存有敏感內容，接著還會要求民眾彙報包括身分訊息、探親原因及逗留時間等資料，一切通過方准放行。據悉，民眾若逾時未離開會被強制帶離，甚或面臨更糟糕處境。

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