戴綠帽！大馬前國王娶嫩妻退位 驚爆離婚
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馬來西亞前最高元首，49歲的蘇丹穆罕默德五世與妻子莫斯科小姐沃沃迪娜結縭半年閃電離婚，還傳出兒子並非親生，消息引起社會譁然。（照片擷取自沃沃迪娜Instagram）

馬來西亞前最高元首，49歲的蘇丹穆罕默德五世與妻子莫斯科小姐沃沃迪娜結縭半年閃電離婚，還傳出兒子並非親生，消息引起社會譁然。（照片擷取自沃沃迪娜Instagram）

2019-07-23 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞前最高元首（國王），49歲的蘇丹穆罕默德五世（Sultan Muhammad V）與27歲的莫斯科小姐沃沃迪娜（Oksana Voevodina）去年結婚，引起大馬皇室成員普遍反對，他於今年1月宣布退位，請辭大馬最高元首。但兩人近期已經閃電離婚，有消息指出，是因為沃沃迪娜生下的孩子非穆罕默德五世親生，引起輿論譁然。

綜合外媒報導，蘇丹穆罕默德五世去年執意與小他22歲的沃沃迪娜結婚，甚至不惜請辭馬來西亞最高元首的職位，在位任期僅僅兩年。但事隔半年，兩人在今年7月1日正式離婚，穆罕默德五世在新加坡的代表律師也證實這項消息。

穆罕默德五世的律師表示，「目前沒有任何客觀證據能夠證明孩子的親生父親」，此番話引起社會譁然。律師也在聲明中透露，離婚是透過伊斯蘭法律「三遍塔拉克」的機制進行，男方只要口頭重複說三次「塔拉克」（阿拉伯語，休妻之意）就可以與女方離婚，在伊斯蘭世界是非常嚴厲的離婚方式，男方永遠不可能與女方復合。

對此，沃沃迪娜透過當地網路媒體《當今大馬》表示，她與兒子人在俄國，並指離婚證書的公布「是一種挑釁行為」，她補充說明，相信穆罕默德五世仍深愛她和兒子。沃沃迪娜也透過Instagram帳戶限時動態表示，自己想成為穆罕默德五世生命中最後一個人。

對於沃沃迪娜惹出的爭議，網路上開始瘋傳離婚證書的副本以及孩子的親生父親，穆罕默德五世沒有親自回應這些爭議，僅透過律師表示，要求尊重他的隱私。

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