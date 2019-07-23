戴綠帽！大馬前國王娶嫩妻退位 驚爆離婚

2019-07-23 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞前最高元首（國王），49歲的蘇丹穆罕默德五世（Sultan Muhammad V）與27歲的莫斯科小姐沃沃迪娜（Oksana Voevodina）去年結婚，引起大馬皇室成員普遍反對，他於今年1月宣布退位，請辭大馬最高元首。但兩人近期已經閃電離婚，有消息指出，是因為沃沃迪娜生下的孩子非穆罕默德五世親生，引起輿論譁然。

綜合外媒報導，蘇丹穆罕默德五世去年執意與小他22歲的沃沃迪娜結婚，甚至不惜請辭馬來西亞最高元首的職位，在位任期僅僅兩年。但事隔半年，兩人在今年7月1日正式離婚，穆罕默德五世在新加坡的代表律師也證實這項消息。

穆罕默德五世的律師表示，「目前沒有任何客觀證據能夠證明孩子的親生父親」，此番話引起社會譁然。律師也在聲明中透露，離婚是透過伊斯蘭法律「三遍塔拉克」的機制進行，男方只要口頭重複說三次「塔拉克」（阿拉伯語，休妻之意）就可以與女方離婚，在伊斯蘭世界是非常嚴厲的離婚方式，男方永遠不可能與女方復合。

對此，沃沃迪娜透過當地網路媒體《當今大馬》表示，她與兒子人在俄國，並指離婚證書的公布「是一種挑釁行為」，她補充說明，相信穆罕默德五世仍深愛她和兒子。沃沃迪娜也透過Instagram帳戶限時動態表示，自己想成為穆罕默德五世生命中最後一個人。

對於沃沃迪娜惹出的爭議，網路上開始瘋傳離婚證書的副本以及孩子的親生父親，穆罕默德五世沒有親自回應這些爭議，僅透過律師表示，要求尊重他的隱私。

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