川普：10天內可打贏阿富汗戰爭 讓它從地球上消失

2019-07-23 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普對於阿富汗戰爭表達意見，他表示，他能夠在10天內結束阿富汗戰爭，如果他想要這場戰爭勝利，阿富汗會從地球上消失，但他不想要這麼做，不想殺死1000萬人。

綜合媒體報導，川普22日在白宮橢圓形辦公室會晤巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan），川普表示，美國在最近幾週與阿富汗伊斯蘭教激進組織「塔利班」（Taliban）的談判取得「很大進展」，並明確表達他對美國在阿富汗持續駐軍的「鄙視」。

川普表示，美國在阿富汗戰爭扮演的是「警察」而非「士兵」，美國可以在10天內結束這場戰爭，但這將導致大規模的傷亡，「我們就像警察，我們不想打仗。如果我們想在阿富汗打仗並戰勝，我可以在1週內贏得這場戰爭，我只是不想殺死1000萬人，那對你來說有意義嗎？我不想殺死1000萬人。我們已經在阿富汗待了19年了，這太荒謬了。」

日本《共同社》19日披露，美國與阿富汗伊斯蘭教激進組織「塔利班」的和平協議草案內容曝光，美方同意以明確的撤軍時間表，換取塔利班停戰並與阿國政府直接協商。

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