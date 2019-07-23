香港元朗區變死城？疑被黑道恐嚇9成商店關門

2019-07-23 07:07

〔即時新聞／綜合報導〕7月22日凌晨香港元朗區爆發數百白衣惡煞群毆市民流血事故，連孕婦都沒放過，45市民傷送醫、1人命危，而其間港警全然沒有出動及防衛，引發港人憤怒，直指警黑勾結，而昨天下午，再傳香港三合會（黑幫）刀手（打手）可能再施襲的訊息，元朗區民眾嚇壞了，約9成商店關門，不敢開門做生意，原本熱鬧的街市宛如死城。

綜合媒體報導，昨天下午，有社工團體及元朗民眾約600多人集體到元朗警署「報案」及投訴，要求警方嚴懲打人白衣惡煞，接著網上再傳，黑幫打手可能再於元朗滋事、包圍朗屏站、可能蔓延到天水圍等地，更有流傳要大家下午4點到10點不到元朗…黑幫的氣焰相當囂張，但市民根本找不到可以證實的管道，只有港警指是謠言。

但是，元朗人根本不相信警方，幾乎都被嚇壞了，一位住元朗逾20年的民眾表示，從小看到黑幫囂張，但是大規模在地鐵站乃至車廂、商場內打人事件，還是第一次，而可惡的是，警方都沒有到場協助市民；市民自求多福，昨天下午，元朗市面約9成店舖提早關門，員工提早回家，還有人購買大量麵包回家囤貨，原本人流熙攘的街頭，變得冷清，有如死城。

包括一般商店、便利店、百貨商場及沿街商店、酒樓、茶餐廳、銀行、投注站、球場、游泳池…等，幾乎全部提早打烊或關門，連小巴都無人敢搭，車流頓時稀少。

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