「送中條例」後面是什麼？郭文貴爆：中共對港台的野心

2019-07-23 00:41

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥今年提出《逃犯條例》修訂，引發香港社會極大的反彈。流亡美國的中國富商郭文貴22日凌晨直播時爆料，港府要修訂《逃犯條例》的目的，是為了之後推動香港選舉制度改為與中國人民大會一樣的《選舉條例》時，得以逮捕反對者。郭文貴也在爆料中指出，中共對台灣以及香港野心。

根據「信傳媒」報導，郭文貴表示，人大代表制度就是共產黨綁架選票方式，透過人大代表的機制將權力集中到少數人手中，然後再通過人大代表來選舉所謂「人民要選的領導」。郭文貴挑明，「中國有一個人大代表所代表的是人民的嗎？沒有，他們都是代表盜國賊的，現在要在香港玩同樣的招。」

「共產黨對香港目標是保證大多數人一心向黨、一心向大陸。」郭文貴表示，推動《逃犯條例》和《選舉條例》只是北京要將香港打造為「有中國特色的社會主義」的一環而已。

郭文貴表示，香港政府的「2020香港新規劃」是要把香港發展成人口達3千萬的大都會，透過中國內地「滲沙」般地進入香港，達成對電力、水力、電信、網路、食物供給、民生用品的全面控制。

郭文貴表示，要控制香港，就是中共自取滅亡的開始。郭文貴引用國際調查機構數據指出，香港所謂的千億等級、百億等級富豪已經全數將資產轉移至海外，百萬富翁裡面也有一半以上完成資產轉移。郭文貴表示，香港今天剩下空殼，全部是房地產。

郭文貴解釋，「所謂將財富移轉到海外、完成了海外控股或者說是海外資金融資，就已在港擔保，海外領現，如同將風險100％留港，錢進西方。」

中共控制台灣的目標及其野心

談到台灣，郭文貴指出，中共控制有選舉制度的台灣其實手法類似，目標是讓台灣每一屆選舉和已出線的候選人都要受到中共控制或影響，讓這些人成為共產黨要的人，「大家再往回看做到了沒？基本上是做到了。」

至於中共對台灣更大的野心，郭文貴表示，在2020年中共要透過國際上的打壓以及台海物理上隔斷，使得台灣必須依賴中國的經濟、貿易、食物的控制鏈，然後把台灣80％的企業變成「中共的關係企業」，「啥叫關係企業？就是可以控制你、影響你（透過入股或訂單），目的把台灣企業做成，只要台灣發生運動時發揮中間力量，都變成共軍了。」

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